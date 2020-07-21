استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 10 آب 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق JOHN LORIMER يرافقه السفير البريطاني في لبنان السيد CHRIS RAMPLING، وتم البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين، والمساعدات المقدمة من الحكومة البريطانية لمواجهة تداعيات الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. كما استقبل وفداً فلسطينياً برئاسة الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبّور، وجرى تداول أوضاع لبنان والمنطقة.