استقبالات العماد قائد الجيش

السبت, 15 آب 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير القطري لدى لبنان محمد حسن جابر الجابر على رأس وفد من السفارة، إضافة إلى رئيس فريق البحث والإنقاذ القطري وضباط من وفد الجيش القطري الذي تابع مهمة إرسال وتركيب المستشفيات الميدانية.

وخلال اللقاء، نقل السفير القطري تعازي حكومته للبنان وشعبه، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ومؤكداً وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان.

من جهته، شكر قائد الجيش دولة قطر على مسارعتها لدعم لبنان بعد الكارثة التي حلّت به، ووقوفها إلى جانبه وإرسالها فرق بحث وإنقاذ ومستشفيين ميدانيين.

من جهته، قدّم فريق الإنقاذ القطري إيجازاً حول حصيلة المهام التي قام بها، وأبلغ العماد عون انتهاء مهمته، شاكراً له كل الدعم والتنسيق الذي لقيه من الوحدات العسكرية خلال عمليات البحث والإنقاذ.

كما استقبل قائد الجيش القائم بأعمال السفارة البرازيلية في لبنان Jandyr Ferreira dos Santos يرافقه الملحق العسكري البرازيلي العقيد Luis Claudio Veloso، وتناول اللقاء الوضع في لبنان بعد كارثة المرفأ، وتمّ التطرُّق إلى المساعدات التي تصل إلى بيروت من الدول الشقيقة والصديقة لاسيّما البرازيل التي قدّمت مساعدات للبنان.