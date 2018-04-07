استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 20 نيسان 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel، على رأس وفد عسكري، بحضور السفيرة Elizabeth Richard، والملحق الدفاعي الأميركي العقيد Daniel Mouton، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ومتابعة احتياجات الجيش في ضوء برنامج المساعدات الأميركية. كما استقبل السفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، وجرى التداول في ظروف المرحلة الراهنة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.