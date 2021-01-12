استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 22 نيسان 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مدير مركز إدارة الكوارث لدى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيّد Eric CHEVALIER، ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo والملحق العسكري العقيد الركن Fabrice CHAPELLE، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل وفداً من جامعة الأمراء الشهابيين الذي قدّم للعماد عون راية الجامعة، عربون شكر وتقدير على تكريم الجيش للرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب في عدّة مناسبات.