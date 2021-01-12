استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 27 تموز 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مساعد أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السيد Jean-pierre LACROIX يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano DEL COL، وتناول البحث الأوضاع العامة على الحدود الجنوبية. كذلك استقبل السفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal CHASTENAY يرافقها الملحق العسكري المقدم David JONES الذي قدّم خلفه المقدم Gino CHRETIEN. كما استقبل الملحق العسكري التركي العقيد Bayram BUYAN، ثم الملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice CHAPELLE الذي قدّم خلفه العقيد Gregory MEDINA.