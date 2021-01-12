استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 11 تشرين الأول 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس الجمهورية السابق أمين الجميّل ثم وزير الصناعة جورج بوشكيان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل السيدين Robert KAREM وPaul Grove على رأس وفد برفقة السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy SHEA، ثمّ السفيرة الأسترالية في لبنان السيدة Rebekah GRINDLAY يرافقها الملحق العسكري الأسترالي العقيد البحري Douglas GRIFFITHS، وتمّ التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين والجيش اللبناني.