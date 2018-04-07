استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 14 أيار 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة Christina Lassen على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون العسكري بين الجيوش الأوروبية والجيش اللبناني، ثمّ قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وبحث معه الأوضاع في قطاع جنوب الليطاني وعند الحدود الجنوبية، كما استقبل وفداً من الكلية الملكية البريطانية للدراسات العسكرية RCDS برئاسة العميد BAEHR dag Knut وحضور السفير البريطاني في لبنان السيد HUGO Shorter، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، ثمّ وفداّ من اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية برئاسة المطران حنا رحمة، وجرى التداول في شؤون مختلفة.