استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 05 تموز 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير القوات المسلحة البريطانية السيد James HEAPPEY بحضور السفير البريطاني في لبنان Dr. Ian COLLARD يرافقه الملحق العسكري المقدم Lee Richard SAUNDERS، وتمّ البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل السيدة رينيه الصباغ مديرة مكتب UNODC في بيروت، وتم التداول في شؤون مختلفة، كذلك استقبل وفداً من تجمع صناعيي البقاع برئاسة السيد نقولا أبو فيصل، وتم البحث في سبل التعاون مع الجيش اللبناني.