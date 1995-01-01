استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 20 آذار 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير عزّام الأحمد يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور، وتناول البحث الأوضاع في المنطقة. كما استقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة، ثم مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي مع وفد مرافق وتمّ التداول في شؤون مختلفة. كذلك استقبل وفداً من اللقاء التشاوري للعشائر والعائلات في منطقة بعلبك- الهرمل، وقد شكر أعضاء الوفد قائد الجيش والمؤسسة العسكرية على جهودها لتحقيق الأمن والإنماء بخاصة في منطقة البقاع.