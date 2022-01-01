استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 30 تشرين الثاني 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال Sir Tony Radakin الذي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري في باحة وزارة الدفاع الوطني. كما أكد خلال لقائه العماد عون أهمية دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال هذه المرحلة الاستثنائية، لافتًا إلى استمرار دعم بلاده لها. في المقابل، أعرب قائد الجيش عن تقديره للدعم البريطاني المتواصل، مشددًا على مواصلة التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني.