استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 07 كانون الأول 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور مع وفد من بلدية راشيا الوادي، وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم للعماد عون على مشاركته في احتفالات راشيا، وتعبيد طريق راشيا القلعة. كما استقبل وفدًا من مشايخ طائفة الموحدين الدروز، الذي قدّم التعازي باستشهاد الرقيب عبد الكريم المقداد نتيجة استهداف مركز للجيش في الجنوب من قبل العدو الإسرائيلي، وأكدوا تضامنهم مع المؤسسة العسكرية منوّهين بجهودها في حفظ أمن لبنان واستقراره.