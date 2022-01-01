استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 08 كانون الأول 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية Frédéric Mondoloni، والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية Alice Rufo مع وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro والمـلــحق العســــــكري العقيد Grigory Medina، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية. وأكد أعضاء الوفد أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة. وشكر قائد الجيش بدوره السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.