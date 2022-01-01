استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 22 كانون الثاني 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالي Craig Maclachlan يرافقه السفير الأسترالي في لبنان Andrew Barnes، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم استقبل السفيرة الأرجنتينية في لبنان Maria Virginia Ruiz Quintar في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهمتها في لبنان. كما استقبل نائب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية السيّد عمران ريزا، وجرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.