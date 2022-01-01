استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 06 شباط 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية الفرنسي Stéphane Séjourné، بحضور مديرة شؤون أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية الفرنسية Anne Grillo، والسفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وأكد الوزير Séjourné أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة. من جهة أخرى، شكر قائد الجيش السلطات الفرنسية على دعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية.