استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 22 شباط 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان Masayuki Magoshi يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichiro Akimitsu وخلَفه العقيد Tomonari Higuchi والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث التنسيق بين الجيش واليونيفل والتطورات على الحدود الجنوبية.