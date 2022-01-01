استقبالات العماد قائد الجيش

فيديو صوَر
الخميس, 22 شباط 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان Masayuki Magoshi  يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichiro Akimitsu وخلَفه العقيد Tomonari Higuchi والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث التنسيق بين الجيش واليونيفل والتطورات على الحدود الجنوبية.

السفير الياباني في لبنان Masayuki Magoshi
قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro
المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka