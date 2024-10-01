استقبالات العماد قائد الجيش

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الثلاثاء, 01 تشرين الأول 2024

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الأسترالي Andrew Barnes مع وفد مرافق، والسفير البريطاني Hamish Cowell يرافقه قائد العمليات المشتركة في الجيش البريطاني العميد Paul Maynard، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. كما استقبل النائب أكرم شهيب ثم النائب راجي السعد، وجرى البحث في شؤون مختلفة. كذلك استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون.

السفير الأسترالي Andrew Barnes مع وفد مرافق
السفير البريطاني Hamish Cowell يرافقه قائد العمليات المشتركة في الجيش البريطاني العميد Paul Maynard
النائب أكرم شهيب
راجي السعد
الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري