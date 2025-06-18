استقبالات اللواء الركن رئيس الأركان

الأربعاء, 18 حزيران 2025

استقبل اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried بحضور الملحق العسكري الألماني المقدم البحري Kai Zimmermann، وتناول البحث التطورات في المنطقة، وجرى توقيع اتفاقية الهبة الألمانية للجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته خلال المرحلة الاستثنائية الحالية. كما استقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean – Pierre Lacroix، بحضور رئيس وقائد عام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل الجنرال Aroldo Lázaro Sáenz، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.