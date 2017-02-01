استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 27 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب بهية الحريري ثم النائب فادي كرم، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ثم وفداً من جمعية GS TEAM برئاسة السيدة جوزفين خليفة، كذلك استقبل رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط السيد مارون شماس، وجرى التداول في شؤون عامة، واستقبل أيضاً وفداً من جمعية بيروت ماراثون برئاسة السيدة مي الخليل، التي اطلعته على برنامج سباق "بنك ميد" للشباب، والذي سيقام مطلع الشهر المقبل دعماً للمؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، استقبل العماد عون، قائد العمليات المشتركة في قوات الدفاع الأسترالية الأميرال David JOHNSTON، بحضور القائم بالأعمال لدى السفارة الأسترالية السيدة Gemma HUGGINS والملحق العسكري العقيد BUXTON Christopher، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.