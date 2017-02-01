استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الثلاثاء, 28 آذار 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير البيئة طارق الخطيب، ثم وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد، كما استقبل السفير الروسي في لبنان السيد Alexander Zasypkin ، يرافقه الملحق العسكري العقيد Ratmir Munirovich Gabbasov ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كذلك استقبل المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، ثم وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، واستقبل أيضاً راعي أبرشية بعلبك - الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال على رأس وفد من بلدية رأس بعلبك.