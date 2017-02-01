استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 05 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة في الجيش الكندي الجنرال Stephen BOWES على رأس وفد مرافق، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، كما استقبل الملحق الدفاعي الأميركي العقيد Ulises V. Calvo، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمّاته في لبنان قدّم فيها خلفه العقيد Daniel MOUTON. كذلك استقبل العماد عون، مدير عام الموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي قمير مع وفد مرافق، ثم رئيس الاتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية السيد مارون خليل، ثم السيدين حسان ونضال بشراوي، والسيدين رامي النمر ومحمود فرنسيس، وجرى التداول في شؤون مختلفة.