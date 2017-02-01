استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 14 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإسباني الجنرال Fernando Alejandre Martinez، على رأس وفد مرافق، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ومهمة الوحدة الإسبانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام السيد بشارة الأسمر، ثم الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان السيد نعمان شلق على رأس وفد مرافق، كذلك استقبل رجل الأعمال نزيه حمد والسيد بسام عفيفي مع وفد من بلدية شبعا، ثم رئيس بلدية بشمزين السيد فوزي كلش مع وفد من أبناء البلدة، وجرى التداول في شؤون مختلفة.