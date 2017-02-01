استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 23 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب قاسم عبد العزيز، ثم وفداً من المحافظين ضمّ محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر، ومحافظ الجنوب السيد منصور ضو، ومحافظ عكار السيد عماد لبكي، وتناول البحث الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بأمن المناطق، كما استقبل النائب هادي حبيش وعقيلته السيدة سينتيا مع وفد من لجنة مهرجانات القبيات، ثم وفداً من لجنة مهرجات زوق مكايل برئاسة السيدة زلفا بويز، كذلك استقبل رئيس مجلس إدارة مصرف "جمّال ترست بنك" السيد أنور الجمّال، ثم رئيس مجلس إدارة مستشفى رزق الدكتور أسعد رزق مع وفد من المستشفى، ثم رئيس أركان قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العميد Pierre Liot De norbecourt ، وجرى التداول في علاقات التعاون بين الجانبين.