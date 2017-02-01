استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الأربعاء, 28 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، عميد السلك القنصلي في لبنان وقنصل عام سنغافورة السيد جوزاف حبيس مع وفد مرافق من القناصل العامين ضمّ السادة: جاك صراف، وجيه البزري، يوسف كنعان، خليل زنتوت، خليل فتال والياس سعد، في زيارة أعربوا فيها عن دعم السلك القنصلي للجيش اللبناني وتقديره للدور الذي يؤديه في الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما استقبل قائد الجيش، أمين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان، ثم مستشار رئيس حزب الكتائب المحامي ساسين ساسين، وتناول البحث الأوضاع العامة، كذلك استقبل رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبة على رأس وفد مرافق، ورئيس جمعية جاد " شبيبة ضد المخدرات" السيد جوزيف حواط مع وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.