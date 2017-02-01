استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الخميس, 29 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي نعمة الله الهاشم على رأس وفد من الرهبنة، ثم دولة نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا، وتناول البحث الأوضاع العامة، كما استقبل وفداً من عائلة المجند الشهيد محمد راضي، الذي شكره على تقديمه التعزية بالشهيد، معرباً عن ثقته بجهود الجيش لتوقيف المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، كذلك استقبل وفداً من لجنة مهرجانات جونية برئاسة السيدة زينة افرام، التي اطلعته على نشاطات اللجنة لهذا العام، ثم استقبل وفداً من الجالية اللبنانية في سويسرا، وجرى التداول في أوضاع الجالية.