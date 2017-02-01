استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 30 حزيران 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب وليد الخوري ثم رئيسة حزب الديموقراطيين الأحرار السيدة تريسي شمعون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام السيد بشارة الأسمر مع وفد مرافق، ثم مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج معراوي، وجرى التداول في شؤون مختلفة، كذلك استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيد Fabrizzio Carboni في زيارة وداعية قدم فيها خلفه السيد Christophe Martin.