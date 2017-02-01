استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الاثنين, 17 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب عاصم قانصو على رأس وفد مرافق، وتناول البحث التطورات الراهنة في البلاد، ثم استقبل النائب في البرلمان الألماني السيد غونتر كرنجس بحضور السفير الألماني السيد Martin Huth والملحق العسكري المقدم Dietrich Jensch، وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل راعي أبرشية سيدة لبنان المطران مارون جميّل مع وفد من المطارنة الفرنسيين، ثمّ استقبل وفداً من تيار المستقبل يرافقه سماحة مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلّه ورئيس اتحاد بلديات العرقوب السيد محمد صعب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.