استقبالات قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 21 تموز 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب أنطوان سعد يرافقه رئيس بلدية راشيا السيد بسام دلال، وجرى التداول في شؤون عامة، ثم استقبل السفير البريطاني السيد Hugo Shorter، يرافقه الملحق العسكري المقدم Chris Gunning، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، كما استقبل رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطوف، وجرى التداول في شؤون قضائية، كذلك استقبل قنصل سيراليون الفخري السيد دونالد عبد.