استقبالات قائد الجيش بالنيابة

الأربعاء, 05 شباط 2025

استقبل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة، السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي Robert Oliphant بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum. ثم استقبل النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الملحق العسكري السعودي العقيد البحري الركن فواز بن مساعد المطيري، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين. كذلك استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين، ووفدًا من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) وجرى عرض الأوضاع عند الحدود الجنوبية.