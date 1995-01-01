استقبالات قائد الجيش

الثلاثاء, 28 شباط 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور Hélène Conway Mouret بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة Anne Grillo على رأس وفد مرافق، وتم تأكيد استمرار دعم الجيش في ظل الظروف الصعبة الحالية، والتنويه بدوره في حفظ أمن لبنان واستقراره. كذلك استقبل النائب السابق اسطفان الدويهي على رأس وفد من عائلة مخّول الذين شكروا قائد الجيش على تحرير إبنهم من الخطف. كما استقبل مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، وتم التداول في شؤون مختلفة.