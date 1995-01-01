استقبالات قائد الجيش

الخميس, 20 تموز 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب راجي سعد وتناول البحث الوضع العام في البلاد، ثم السفير الفلسطيني في لبنان السيد أشرف دبور وتم البحث في التعاون المشترك القائم على الثقة المتبادلة التي ساهمت في الحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية وجوارها. كما استقبل السفير البرازيلي في لبنان السيد

Tarcísio De Lima Ferreira Fernandes Costaيرافقه الملحق العسكري البرازيلي العقيد Emerson Costa، ثم رئيس بعثة ورئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (UNTSO) اللواءPatrick Gauchat ، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة .