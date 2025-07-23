استقبال العماد قائد الجيش سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان وإطلاق مشروع لدعم الجيش

الأربعاء, 23 تموز 2025

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى إطلاق مشروع جديد لدعم الجيش ضمن إطار تعزيز الأمن، ومساعدة الأهالي في جنوب لبنان. وسيُنفَّذ هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

حضر حفل الإطلاق قائد الجيش وسفيرة الاتحاد الأوروبي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة بليرتا أليكو، وممثلون عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL)، وعدد من الضباط.

وقد أكد العماد هيكل أهمية المشروع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره.

ربطًا: البيان الصحافي لحفل إطلاق المشروع.