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استقبال قائد الجيش للسفير الألماني في لبنان وتوقيع اتفاقية لتمويل إنشاء أفران للخبز في الجيش
الأربعاء, 17 نيسان 2024
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried بحضور الملحق العسكري الألماني المقدم Kai Zimmerman وتناول البحث التعاون بين الجيشين اللبناني والألماني، ودعم المؤسسة العسكرية في ظل الوضع الاستثنائي الراهن.
ووقّع العماد عون والسفير Stoeckl-Stillfried اتفاقية تموّل بموجبها السلطات الألمانية إنشاء أفران للخبز في الجيش، ما يساهم في دعم التغذية في الجيش وتخفيف التكلفة المادية التي يتحملها.