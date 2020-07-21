استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت

الاثنين, 07 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط برج حمود، النبعة ــــ مقطع السكة، الطريق البحرية من نهر بيروت حتى انطلياس والطريق العام (الأوتوستراد) من نهر بيروت مروراً بمستديرة الدورة ــــــ جل الديب وصولاً إلى انطلياس، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 8 / 9 /2020.

يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

مرفق: صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.