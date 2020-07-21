استكمال توزيع المساعدات الاجتماعية على المواطنين

الخميس, 08 تشرين الأول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

استكمالاً لعملية توزيع المساعدات الاجتماعية (400.000 ل.ل) على المواطنين المحتاجين ضمن برنامج الفئات المعممة سابقاً والمقرّرة من قبل مجلس الوزراء، فقد تمّ إعداد بطاقات مخصّصة لتسهيل عملية التوزيع تتضمن رمز الفئة ورقم خاص لكل مستفيد، حيث سيتم البدء بتوزيع هذه البطاقات اعتباراً من 9 / 10 / 2020، على أن يتم البدء بتوزيع المساعدات اعتباراً من 12 / 10 / 2020 وفقاً للآتي:

طيلة أيام الأسبوع اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00.

نهار السبت اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00.

باستثناء أيام الآحاد والأعطال الرسمية.

للاطلاع على تفاصيل العملية:

كما يمكن الاطلاع على هذه المعلومات المعممة عبر وزارة الداخلية والبلديات، في مراكز البلديات والمخاتير في المناطق.