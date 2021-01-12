استكمال توزيع المساعدات الاجتماعية على المواطنين وإنشاء Call Center

الاثنين, 01 شباط 2021

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمر الجيش بتوزيع المساعدات الاجتماعية (400.000 ل.ل) على المستفيدين ضمن برنامج الفئات المعممة سابقاً، وقد أنشأت قيادة الجيش Call Center لتلقي الاستفسارات من قبل المواطنين حول هذه المساعدات حصراً وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء أيام الآحاد والعطل الرسمية اعتباراً من الساعة 8.00 صباحاً وحتى الساعة 5.00 بعد الظهر، على الرقم 456900 /05 الذي سيتم وضعه بتصرف المواطنين اعتباراً من صباح الأربعاء الواقع في 3 / 2 / 2021.