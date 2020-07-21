استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الجمعة, 14 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 13 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 14 /8 /2020 ستّ طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- البرازيل: مساعدات طبية.
- قطر: طائرتان تحملان مساعدات طبية وغذائية.
- الكويت: طائرتان تحملان مساعدات غذائية.
- الهند: مساعدات طبية وغذائية.