استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو صوَر
الجمعة, 14 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 13 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 14 /8 /2020 ستّ طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.


 
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

  • البرازيل: مساعدات طبية.
  • قطر: طائرتان تحملان مساعدات طبية وغذائية.
  • الكويت: طائرتان تحملان مساعدات غذائية.
  • الهند: مساعدات طبية وغذائية.

 