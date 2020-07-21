استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الثلاثاء, 08 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار رست في مرفأ بيروت اعتباراً من 7 / 9 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 8 / 9 / 2020 باخرتان محملتان بمساعدات غذائية وطبية، ومواد بناء.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي: