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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الثلاثاء, 08 أيلول 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار رست في مرفأ بيروت اعتباراً من 7 / 9 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 8 / 9 / 2020 باخرتان محملتان بمساعدات غذائية وطبية، ومواد بناء.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- الجزائر: باخرة محملة بـ6000 طن من الإسمنت و1000 طن من الجبس.
- قبرص: باخرة محملة بمساعدات غذائية وطبية لصالح الجيش والصليب الأحمر اللبناني.