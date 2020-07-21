استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الخميس, 24 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار رست في مرفأ بيروت بتاريخ 22 / 9 / 2020 باخرة مصرية محملة بحوالى 49 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية، مقدّمة من رجال الأعمال الكاثوليك في مصر وبإشراف الكنائس الكاثوليكية المصرية لصالح كل من البطريركية المارونية، بطريركية الروم الكاثوليك، بطريركية الأرمن الكاثوليك وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية.