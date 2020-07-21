استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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الجمعة, 21 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 20 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 21 / 8 / 2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.


لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
•    بولندا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية.
•    روسيا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبيّة لصالح منظمة الصحة العالمية.
•    سلطنة عُمان: طائرتان محمّلتان بالمساعدات الغذائية.