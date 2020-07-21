استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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السبت, 22 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً
من 21 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 22 /8 /2020 طائرتان محمّلتان بالمساعدات الطبية والإنسانية.

 

- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

  • استراليا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية والإنسانية.
  • بلجيكا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبيّة والإنسانية.

 