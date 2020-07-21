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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
السبت, 22 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً
من 21 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 22 /8 /2020 طائرتان محمّلتان بالمساعدات الطبية والإنسانية.
- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- استراليا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية والإنسانية.
- بلجيكا: طائرة محمّلة بالمساعدات الطبيّة والإنسانية.