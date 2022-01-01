استهداف فريق إعلامي بأسلحة رشاشة من قبل العدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا

الخميس, 19 تشرين الأول 2023

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩، أثناء قيام فريق إعلامي من ٧ أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر العدو بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر. وقد عملت دورية من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن.