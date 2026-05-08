اشتباكات بين الجيش ومطلوبين أثناء تنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 5 / 2026، اعترض مطلوبان دورية للجيش بواسطة جيب وأطلقا النار على العناصر، أثناء توجُّه الدورية لتنفيذ عملية دهم معمل لتصنيع المخدرات في حي الشراونة - بعلبك.

على أثر ذلك، ردّ العناصر على مصادر النيران، وخلال تبادل إطلاق النار، نشب حريق في الجيب نتيجة وجود ذخائر ومواد قابلة للاشتعال داخله، وتَمكّن العسكريون من إخلاء أحد المطلوبين (سوري الجنسية) ونقله إلى المستشفى للمعالجة، دون أن يستطيعوا إخلاء المطلوب الآخَر بسبب قوة النيران، وقد أصيب عنصر من الدورية وخمسة مواطنين بجروح طفيفة جرّاء الحادثة.

تابعت الدورية مهمتها ودهمت معمل المخدرات حيث ضبطت عددًا من الآلات وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في تشغيل المعمل.