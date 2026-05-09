اشتباكات مع الجيش خلال عملية ضبط آلية تُستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها

السبت, 09 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعرّضت دورية من مديرية المخابرات لإطلاق نار في منطقة القصر - الهرمل خلال تنفيذ عملية ضبط آلية تُستخدم لنقل المخدرات وتصنيعها، فردّ عناصر الدورية بالمثل. في نتيجة العملية تمكّنت المديرية من ضبط الآلية، في حين أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المطلوبَين فيما فرّ الآخر إلى جهة مجهولة وتجري المتابعة لتوقيفه.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.