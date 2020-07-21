افتتاح الدورة الثامنة في القانون الدولي الإنساني لطلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية

الأربعاء, 23 أيلول 2020

افتَتحت مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش، وبالتعاون مع منظمة دياكونيا، الدورة الثامنة في القانون الدولي الإنساني لطلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية، وذلك في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان. تستمر الدورة لغاية 30 /9 /2020، وهي تأتي في إطار العلاقات بين الجيش اللبناني والجامعات اللبنانية والمنظمات الحقوقية الدولية لتفعيل التعاون في مجالات قوانين النزاعات المسلحة وتطبيقها.