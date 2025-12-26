افتتاح برنامج دورات اللغة الإيطالية التي تقيمها اللجنة التقنية العسكرية الإيطالية في لبنان (MTC4L)

الجمعة, 26 كانون الأول 2025

جرى في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان افتتاح برنامج دورات اللغة الإيطالية التي تقيمها اللجنة التقنية العسكرية الإيطالية الخاصة في لبنان (MTC4L) بحضور رئيس اللجنة المذكورة اللواء الإيطالي Enrico Fontana.

ينفَّذ هذا البرنامج بدعم من السفارة الإيطالية في لبنان والمؤسسة الثقافية الإيطالية في بيروت، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والأكاديمي لعناصر الجيش، والمساهمة في تَقَدُّمهم الوظيفي.