الثلاثاء, 28 تشرين الأول 2025

أقيم في قاعدة جونيه البحرية حفل افتتاح ثلاثة أبنية في قاعدة جونيه البحرية بدعم من السلطات الألمانية، وبحضور السفير الألماني في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعدد من الضباط والملحقين العسكريين.

خلال الحفل، ألقى العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كلمة جاء فيها: "نعلق أهمية كبيرة على تطوير قواعدنا البحرية من خلال المنشآت الحديثة التي تساهم في رفع مستوى احتراف العناصر، وتتيح قدرات إضافية لجهة الحفظ على العتاد وإدامة جهوزيته واستخدامه". كما توجه بالشكر العميق إلى السلطات الألمانية بشخص السفير Stillfried على هذه المبادرة، آملًا في استمرار التعاون مستقبلًا.

كما شدّد السفير الألماني على أهمية دور القوات البحرية في الجيش اللبناني، مشيرًا إلى استمرار بلاده في دعم الجيش على مختلف الصعد.

كذلك أكد قائد القوات البحرية العميد الركن البحري مصطفى العلي أن المشروع يمثل محطةً مهمة في مسيرة تطوير القوات البحريَّة، وتعزيز قدرتها على حماية المياه الإقليمية اللبنانية.