افتتاح دورة الوساطة الأولى في مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم التابع لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية

الثلاثاء, 07 أيار 2024

بتاريخ ۲۰۲٤/٤/٣٠، افتُتحت دورة الوساطة الأولى في مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم التابع لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية. حضر الافتتاح العميد الركن منصور زغيب مسير أعمال المركز والدكتور حبيب القزي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، والبروفسور Michèle Guillaume - Hofnung مديرة مكتب الوساطة في باريس، بالإضافة إلى متابعي الدورة من ضباط وقضاة وأساتذة وطلاب جامعيين.