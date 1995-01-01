افتتاح مبنى التدريب على التخلص من الذخائر غير المنفجرة والعبوات بتمويل من الحكومة الفرنسية

الثلاثاء, 04 نيسان 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان حفل افتتاح مبنى التدريب على التخلص من الذخائر غير المنفجرة والعبوات، الذي أنشىء بتمويل من الحكومة الفرنسية. حضرت الحفل السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو ورئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد بشعلاني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جانب عدد من الضباط.

وأكدت السفيرة غريو خلال الحفل عزم بلادها على مواصلة دعم الجيش اللبناني، بخاصة قدراته المرتبطة بأعمال نزع الألغام، نظرًا لأهمية دوره على الصعيدين الأمني والإنمائي، مشيدةً باحتراف الضباط والعسكريين في أداء مهماتهم.

من جهة أخرى، ألقى العميد الركن بشعلاني كلمة في المناسبة جاء فيها: "يسرّنا أن نفتتح مركز التدريب على التخلص من الذخائر غير المنفجرة التابع للمدرسة الإقليمية لنزع الألغام والممول من الحكومة الفرنسية. يعزّز المركز بشكل فاعل القدرات التدريبية للمدرسة، وهو يمثّل بالتالي مساهمة قيّمة من الحكومة الفرنسية في تنظيف أراضي لبنان من مخلفات الحروب، ضمن مشروع تعزيز التطوير والتنمية للمناطق المتضررة".