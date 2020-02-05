الأعياد المريمية الثلاثة

إعداد: إعداد: جان دارك أبي ياغي

للعذراء مريم مكانة مهمة في كل الكنائس الشرقية، وفي لبنان تشكّل الأعياد المريمية الثلاثة (الزروع والحصاد والكرمة)، مناسبات ذات أهمية خاصة لها تقاليدها الشعبية والطقسية التي تتداخل فيها الأبعاد الليتورجية بالأبعاد الزراعية، لينتج عن هذا التداخل تراث شعبي متجذر يتمحور حول عبادة السيدة العذراء في لبنان.

وللعذراء مريم العديد من الألقاب الزراعية التي ترد في القداس والرتب والصلوات والزياحات. فهي «الحقل المبارك» و«الشجرة المباركة»، و«الغرسة الجديدة»، و«شجرة الحياة» و«الدالية المباركة»...

الباحث روجيه عفيف نقّب على مدى عدة سنوات في الكتب والدراسات كما في الروايات والسرديات الشعبية ليستكشف أصول الأعياد المريمية في لبنان وتقاليدها وكيفية تطورها عبر الزمن. انطلق بداية مما تختزنه ذاكرته من مشاهد وما سمعه حول العادات المرتبطة بتكريم العذراء مريم.



الكتاب

«الأعياد المريمية الثلاثة: سيدة الزروع والحصاد والكرمة» هو عنوان كتاب روجيه عفيف في جزئه الأول الذي يتناول الأصول والتقاليد الخاصة بهذه الأعياد. وهو يقع في ٢٣٩ صفحة معززة بالمصادر والمراجع.