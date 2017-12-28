الإجتماع الوزاري لدول الربط السداسي: السرعة في الإنجاز

إعداد: تيريز منصور

ركّزت المباحثات في الإجتماع الوزاري التاسع لدول الربط السداسي (مشروع الربط الكهربـائي السداسي بين سوريـا، الأردن، مصر، تركيا، العـراق ولبـنان) على توصيات أساسية تليت في البيان الختامي وهي:

1­- الموافقة على إنضمام ليبيا لدول الربط السداسي بناء على طلبها المقدم الى اجتماع عمان عام 2000 واجتماع بيروت عام 2001، وذلك بعد أن استكملت الإجراءات الفنية والقانونية المطلوبة منها.

2­- الموافقة على إنشاء مركز التحكم التنسيقي في القاهرة وفقاً للدراسات الفنية والإقتصادية.

3­- الإسراع باستكمال دراسة تقوية شبكات في الدول الست من أجل زيادة قدرات التبادل، على أن تكون جاهزة لعرضها على الإجتماع الوزاري القادم.

4­- الإسراع باستكمال مشاريع الربط بين العراق وسوريا والعراق وتركيا.

5­- تأكيد الوزراء على أهمية استكمال إجراءات الاختبارات لخط الربط السوري التركي.

6­- تكليف اللجنة الفنية لإعداد دراسة حول رسوم خدمات عبور الطاقة الكهربائية، لتكون جاهزة للعرض في الإجتماع الوزاري القادم.

7­- تحديد اسطنبول مكاناً لعقد الإجتماع الوزاري واللجنة الفنية القادمة خلال شهر نيسان 2004.

وفي هذا الإطار، أجرى وزير الطاقة والمياه الدكتور أيوب حميّد على هامش الإجتماع، مباحثات مع كل من وزراء الكهرباء في سوريا والأردن ومصر وتركيا والعـراق حول مشـروع الربط الكهربائي بين هـذه الدول، وركـزت المباحثات على كيفـية استفـادة لبـنـان من الكهربـاء بتكالـيف منخفضة.